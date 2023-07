La leader dem: "Assurdo che questa maggioranza stia cercando di bloccare questa proposta"

“È assurdo che qesta maggioranza stia cercando di bloccare questa proposta delle opposizioni. Una proposta sovietica? Tajani non ha studiato la mappa d’Europa. Si contano sulle dita di un mano i paesi che non hanno il salario minimo. Anche negli Stati Uniti funziona così”. Così la leader del Pd Elly Schlein a margine della sua iniziativa romana dove ha incontrati imprenditori locali, in merito al salario minimo.

