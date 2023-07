La premier dopo la grazia: "Gli auguro vita serena"

“Domani Patrick Zaki tornerà in Italia e gli auguro dal profondo del mio cuore una vita di serenità e di successi”. Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concluso il videomessaggio con cui ha commentato la notizia della grazia concessa dal presidente dell’Egitto Al Sisi a Patrick Zaki, che era stato condannato ieri a tre anni di detenzione dal tribunale egiziano di Mansoura. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

