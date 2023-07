Il ministro a margine dell'evento 'Med-Or Day2023”

“Una grande vittoria del lavoro, della serietà, dell’impegno fatto non con dichiarazioni ma con lavoro quotidiano. Un risultato portato a casa in primis dal lavoro silenzioso del presidente Meloni, del ministro Tajani, di tutta la diplomazia italiana, del nostro ambasciatore”. Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine dell’evento ‘Med-Or Day2023” della Fondazione Med-Or di Leonardo.”Per ottenere risultati bisogna studiare le vie migliori, e bisogna sempre rispettare gli altri Paesi – osserva Crosetto – alla fine, il lavoro fatto in questo periodo ha prodotto un risultato positivo. Sono molto contento anche che possa produrre molti altri risultati positivi nel rapporto con l’Egitto”.

