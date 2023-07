L'associazione celebra il rilascio dello studente egiziano

Arriva a ridosso della manifestazione di Amnesty International la notizia della grazia concessa dal capo di stato egiziano Al-Sisi nei confronti di Patrick Zaki. In piazza con l’associazione Pd, Alleanza-Verdi-Sinistra e +Europa. “Qualunque cosa sia stata fatta per ottenere la liberazione di Patrick Zaki va accolta positivamente. Oggi finalmente Patrick può abbracciare la sua fidanzata e sposarsi” dice il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

“Un giorno felice ma non facciamoci ingannare dalla finta benevolenza di un autocrate. Questa grazia non può essere motivo di un’apertura di credito nei confronti del regime egiziano” dice Benedetto Della Vedova di +Europa. “Grazie a voi della stampa per aver tenuto accesi i riflettori su Patrick” dice il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury.

