Fonte: Pd Sicilia

La segretaria del Pd a Palermo: "Il contrasto alle mafie fa parte della giustizia sociale"

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è arrivata oggi in via D’Amelio per rendere omaggio alle vittime della strage in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta. Accompagnata dal presidente della commissione antimafia dell’Assemblea regionale siciliana Antonello Cracolici. “Il contrasto alle mafie parte anche dalla giustizia sociale, lo Stato deve stare accanto agli amministratori entrati nel mirino delle mafie soltanto per avere fatto rispettare le regole e deve stare accanto anche agli imprenditori che hanno detto no a Cosa nostra”, ha detto la leader del Pd che poi ha aggiunto: “Siamo qui non solo per ricordare, ma per trarre insegnamento dalla memoria dell’impegno di Paolo Borsellino. E’ un esempio che richiede il massimo impegno e una riscossa civile”.

“Facciamo le nostre parole del presidente della Repubblica Mattarella. Parole che ricordano quanto Borsellino e tanti altri servitori dello Stato, hanno dimostrato come la mafia si possa vincere, sconfiggere”, ha detto Schlein. La leader del Pd ha poi aggiunto: “Così come le parole del Capo dello Stato sulle zone grigie di complicità che dobbiamo contrastare”.

