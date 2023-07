L'ok con 93 sì vieda anche di utilizzare la denominazione 'carne' per alimenti ottenuti da proteine vegetali

L’Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. L’ok è arrivato con 93 sì, 28 no e 33 astenuti. Il ddl del governo, approvato da Palazzo Madama, passerà ora all’esame della Camera.

Nel ddl è contenuto anche il divieto di usare la denominazione ‘carne’ per alimenti ottenuti da proteine vegetali.

