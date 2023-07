La premier da Palermo commenta le parole della figlia del Cav

Stoccata della premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti da Palermo, dove si trova per le commemorazioni della strage di via d’Amelio. “La lettera di Marina Berlusconi? Non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto politico“. Così la premier, a margine dell’incontro per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Palermo, alla presenza anche del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

La lettera cui si riferisce la risposta di Meloni è quella in cui Marina definisce Silvio Berlusconi “perseguitato anche da morto”, e che è stata considerata anche una sorta di ‘manifesto’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata