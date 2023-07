La segretaria del Partito democratico a margine del vertice tra l'Unione europea e la Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi

Elly Schlein ha partecipato all’incontro del Partito socialista europeo a Bruxelles, in occasione del vertice Ue-Celac (Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi). “È un’amicizia, una partnership che va molto rafforzata e su questo deve insistere l’Unione europea. Abbiamo affrontato sfide comuni importanti, che ci uniscono anche contro i tentativi dell’estrema destra di scegliersi un nemico al giorno. E sono gli stessi in tutto il mondo: sono le persone diverse, sono le donne emancipate, sono i migranti, adesso sono anche gli ecologisti e le misure contro il cambiamento climatico”, ha detto la segretaria del Partito democratico. “Noi qui, invece, abbiamo tanto in comune: abbiamo da prenderci cura delle persone, delle nostre comunità, e riuscire a prenderle per mano attraverso le paure che sta attraversando la nostra società. E quelle pause sono dovute alle grandi trasformazioni che stiamo vivendo”, ha aggiunto.

