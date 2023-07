Il ministro degli esteri dopo la rottura dell'intesa sull'export

“Quella della Russia sul grano è una scelta scellerata che ci preoccupa molto. A pagare il prezzo di questa decisione di Mosca sono milioni di persone che vivono in povertà in Africa. Se non ci sarà un cambiamento sarà un momento di grande difficoltà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’Assemblea nazionale di Coldiretti a Roma. “Per quanto riguarda l’Italia temo che ci sarà un aumento del prezzo del grano e dei cereali anche se non siamo grandi fruitori del grano che proviene da quelle zone. Stiamo cercando di mettere in campo soluzioni come il corridoio di Trieste e spingiamo per una soluzione diplomatica per sbloccare l’accordo sul grano” ha aggiunto il capo della Farnesina e segretario nazionale di Forza Italia.

