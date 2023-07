Elly Schlein, da Bruxelles, parla ancora una volta di salario minimo, tema al centro delle battaglie del Partito democratico. “Abbiamo discusso questa mattina di salario minimo, di alzare i salari delle persone, di aumentare il potere d’acquisto anche contro un’inflazione che si è alzata per effetto della guerra, di come accompagnare una conversione ecologica che possa che produrre lavoro di qualità e buona impresa e ritrovare un equilibrio col pianeta, che altrimenti è compromesso per le nuove generazioni”, ha spiegato la segretaria dem a margine dell’incontro di alto livello del Partito socialista europeo, in occasione del vertice Ue-Celac. “Tra poco inizia la discussione in commissione dove il Pd continuerà a difendere l’idea che bisogna contrastare il lavoro povero. Secondo l’Istat 3 milioni e mezzo di lavoratori sono poveri anche se lavorano. Il governo Meloni non può voltare la faccia dall’altra parte”, ha aggiunto.

