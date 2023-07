L'ex premier: "Abbiamo di fronte congresso: chi ha idee è benvenuto"

“Italia viva ha di fronte a sé un congresso, chi ha delle idee per farlo è il benvenuto. Credo che sia meraviglioso vedere come da 4 anni tutte le volte si dice che Italia viva perde pezzi e invece ne guadagniamo altri. Quindi non solo non mi disturba, ma sono affezionato ai vostri scaramantici riti tribali”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a una domanda sulla lettera di Marina Berlusconi, a margine della presentazione del libro ‘Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi’, di Pietrangelo Buttafuoco, presso la sede di Comin&Partners a Roma, rispondendo alla domanda se lo disturbino le voci sul ‘mercato’ in Italia viva.

