Il leader di Italia Viva: "Discussione estive con gioco delle parti"

“Il condono? Io penso che siano le classiche discussioni estive. Qui non c’è da chiacchierare di tasse, bisogna buttarle giù. E invece Salvini dice di voler fare il condono, nella settimana in cui inserisce nella delega fiscale la possibilità di andare a riprendere i denari direttamente dal conto corrente. E’ un grande gioco delle parti”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della presentazione del libro ‘Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi’, di Pietrangelo Buttafuoco. “Quando il governo smette di baloccarsi con gli argomenti buoni per distrarre l’opinione pubblica e vuole confrontarsi noi ci siamo. Le tasse vanno abbassate, non analizzate”, ha concluso.

