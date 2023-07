Il leader Iv: "Separare carriere dei bravi da quelli non bravi"

(LaPresse) Sulla giustizia “la questione è separare le carriere, ma non quelle dei pm da quelle dei giudici, le carriere dei giudici bravi da quelli non bravi”. Così il Italia Viva Matteo Renzi, a una domanda sulla lettera di Marina Berlusconi, a margine della presentazione del libro ‘Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi’, di Pietrangelo Buttafuoco. “Poi si può discutere – ha aggiunto – il concorso esterno che va tipizzato, l’abuso d’ufficio, il traffico di influenze. Ma sono tutte discussioni che lasciano il tempo che trovano, non sono temi interessanti come costitutivi della vera riforma della giustizia”. “Non è un problema di singolo reato”, ha concluso.

