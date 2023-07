Laura Boldrini: "Assolutamente vergognoso quello che ha fatto il presidente del Senato"

Alcune decine di donne, tra cui molte deputate, hanno manifestato davanti a Palazzo Montecitorio contro le sentenze sessite e in particolare dopo la decisione dei giudici di Roma di non considerare violenza il palpeggiamento di un bidello ai danni di un’alunna perché durato pochi secondi. Tra le manifestanti anche la coordinatrice dell’intergruppo della Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità Laura Boldrini che parlando del caso del figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, accusato di stupro da una coetanea ha detto: “È assolutamente vergognoso quello che ha fatto il presidente del Senato. Invece di capire come sono andate le cose, ha squalificato la ragazza cercando di umiliarla. È grave che sia la seconda carica dello Stato a comportarsi così. Non ha fatto nemmeno un favore al figlio, dal punto di vista legale. E ci fa pure l’avvocato” ha concluso.

