Il leader M5S: "Grave incitare a evasione"

“Avere un presidente del Consiglio che qualche tempo fa parla di pizzo di Stato per quanto riguarda le tasse, Salvini che dice che gli italiani sono ostaggio dell’Agenzia delle entrate, oggi Picchetto Fratin che ritorna sul condono tombale, significa dare un messaggio sbagliato. Il M5s non è mai stato per atteggiamenti persecutori nei confronti dei cittadini: dobbiamo creare un clima di fiducia reciproca tra Stato e cittadini. Ma che i nostri governanti incitano all’evasione e dicono che pagare le tasse è un fatto negativo, questo è gravissimo. Così rompi la pace sociale e la sostenibilità del quadro della finanza pubblica. E soprattutto dai un segnale devastante per tutti i cittadini onesti. Non è accettabile e va contrastato: è una subcultura tossica di governo”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte a margine del convegno “Rivoluzione ecodigital” che si è tenuto a Palazzo Theodoli Bianchelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata