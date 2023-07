La premier ha inaugurato il primo Frecciarossa che collega Roma al sito archeologico campano

“Pompei, fino a qualche anno fa era spesso citata per essere uno dei luoghi nei quali l’Italia era meno riuscita a dare lustro alle proprie bellezze. Oggi è uno dei luoghi, nei quali grazie al lavoro di tanti attori in questi anni, dimostriamo che l’Italia sa prendersi cura del suo straordinario patrimonio. Oggi è un’altra importante inaugurazione all’interno del parco archeologico, davvero sono fiera di questo lavoro e speriamo di replicare in altri luoghi. Questo dimostra l’attenzione che il Governo dimostra al suo straordinario patrimonio”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando a Pompei. La premier ha inaugurato il Frecciarossa 1000 Roma-Pompei, che collega senza cambi la Capitale a uno dei siti archeologici più famosi al mondo.

