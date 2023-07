Elly Schlein, arrivata a Napoli per partecipare alla seconda giornata dell’evento ‘Una e indivisibile, perchè l’autonomia differenziata minaccia l’unità d’Italia’, è andata a far visita al murale dedicato a Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli del capoluogo campano. La segretaria del Partito democratico ha salutato le persone presenti e ha ammirato i dipinti, gli striscioni e gli oggetti che decorano via Emanuele de Deo.

