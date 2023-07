Il capogruppo del Pd al Senato: "Lasci alle regioni del Mezzogiorno la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e di Coesione"

“La Zes Unica è un’opzione che certamente aiuta ma se poi si prendono in ostaggio i miliardi del Fondo di Sviluppo e di Coesione non serve a nulla. Abbiamo chiesto al ministro Fitto di dirci la verità sul Pnrr perché non ci dice quali sono i progetti che taglia. Solo quando ce lo dirà capiremo quali sono le regioni, le città e le province che avranno meno risorse. E soprattutto deve lasciare alle regioni del Mezzogiorno la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e di Coesione“. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, a margine dell’evento sull’autonomia organizzato dal Pd a Napoli.

