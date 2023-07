Il ministro degli Esteri: "Tutti vogliamo che Mediterraneo non sia cimitero"

“Noi vogliamo soltanto che si rispettino le regole, che non si favorisca l’immigrazione clandestina in maniera indiretta, tutti quanti vogliamo che il Mediterraneo non sia un cimitero di migranti, ma che si trasformasse, come era in passato , in un mare di commercio, sviluppo, crescita, amicizia e interscambi culturali. Non si tratta di cambiare paradigma, il governo ha dato delle regole“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Seminario ‘Una nuova strategia per il Mediterraneo’ all’Europa Experience a Roma.

