Il ministro degli Esteri: "Non si fa per andare contro i magistrati"

“La riforma della giustizia non si fa per andare contro i magistrati ma per garantire un processo giusto a tutti gli italiani“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine dell’evento ‘Una nuova strategia per il Mediterraneo’. “È un’azione che ci hanno chiesto i nostri elettori: noi siamo stati eletti anche per questa riforma. Il mio partito si batte per questa riforma da quando è nato. Da trent’anni Forza Italia ha una tradizione da garantisti”, ha aggiunto l’esponente di Forza Italia. “Siamo la patria di Cesare Beccaria e il luogo dove il diritto è cresciuto e si è sviluppato“, ha ricordato infine il vicepremier.

