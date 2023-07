Il senatore Pd: "Stiamo chiedendo al governo di fermarsi"

“Da qui oggi il messaggio è molto chiaro: l’autonomia di Calderoli si traduce in Spacca Italia e secessione che noi non potremo consentire, stiamo chiedendo al governo di fermarsi e se non si fermerà lo faremo in Parlamento con gli strumenti che la democrazia ci dà ma questo non ci eviterà di fare delle battaglie nelle piazze come stiamo facendo”. Lo ha detto il senatore Pd Francesco Boccia all’iniziativa iniziativa “Una e indivisibile, perchè l’Autonomia differenziata minaccia l’unità d’Italia”, promossa dal Partito Democratico alla Fondazione Foqus a Napoli.

