La segretaria dem arrivando alla festa dell'Unità di Roma

“Quello che ha detto la ministra Santanchè? Non è sufficiente finché non si dimette o finché la presidente Meloni non la fa dimettere. La gravità di quello che è emerso e soprattutto il fatto che ha detto cose false in Parlamento non è accettabile. Altre iniziative da parte nostra? Già l’interrogazione ha svelato il debito di 2,7 milioni. Può una ministra avere un debito con lo stato di 2,7 milioni? Il Pd continua a chiedere con forza le dimissioni della ministra Santanchè”: così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein arrivando all’apertura della Festa dell’Unità di Roma.

