L'intervento all'assemblea generale annuale di Confagricoltura: "Non faccio passi indietro, sono tranquilla"

Fare un passo indietro e dimettersi? “Non capisco per quale motivo: non ho ancora ricevuto un avviso di garanzia e sono assolutamente tranquilla. Mio nonno mi ha insegnato a non aver paura se non fai niente di male. Vado avanti, nessuno mi ha mai accusato nelle mie funzioni di ministro, non partecipo ai processi mediatici e mi difendo nei tribunali”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo all’assemblea generale annuale di Confagricoltura. “Querelo tutti”, perché “alcuni giornali scrivono delle grandi bugie e per questo chiederemo il nostro risarcimento danni. Mi auguro tra qualche anno di avere un buon gruzzoletto dai risarcimenti da destinare a chi è meno fortunato”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata