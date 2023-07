La ministra del Turismo ospite all'Assemblea di Confagricoltura, organizzata a Roma

La ministra del Turismo Daniela Santanchè assediata dai cronisti all’Assemblea di Confagricoltura, a Roma, con la scorta che fa da scudo all’esponente del governo nella bufera per il caso Visibilia. “Io fare un passo indietro? Non capisco per quale motivo. Oggi, in questo momento in cui sto parlando, non ho ancora ricevuto alcun avviso di garanzia”, ha detto dal palco ma poi non ha voluto aggiungere altro quando è stata incalzata dai giornalisti a margine dell’evento.

