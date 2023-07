Il ministro dell'Ambiente in occasione dell'assemblea nazionale di Confagricoltura

(LaPresse) – “In sede di Consiglio europeo, l’Italia ha interloquito molto sulla stesura. Ci ha portati a un documento che comunque non dava garanzie sull’aspetto finanziario e ha avuto il nostro voto contrario”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin – in occasione dell’assemblea nazionale di Confagricoltura – parlando del voto di mercoledì del Parlamento Ue sulla legge per il ripristino della natura. Poi – prosegue Pichetto – “c’è e ci sarà il trilogo” dove “continueremo a mantenere una posizione che vuole maggiori garanzie”.

