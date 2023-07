Il vicepresidente del Consiglio: "Credo a quel che che ha detto il ministro in aula e poi c'è un procedimento che farà il suo corso"

Ancora al centro dell’attenzione il caso relativo a Daniela Santanchè. Sulla ministra del Turismo sono cadute una serie di accuse dopo l’inchiesta realizzata da Report sulle sue società. “Il caso politico è che qualcuno dia a un giornale un avviso di garanzia invece di darlo al diretto interessato”, ha detto Antonio Tajani parlando della vicenda. “Il resto sono vicende giudiziarie di cui non so nulla. Credo a quel che che ha detto il ministro in aula e poi c’è un procedimento che farà il suo corso”, ha poi ribadito il vicepresidente del Consiglio.

