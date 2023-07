Il leader del M5s: "Saremo a fianco di tutte le famiglie che hanno crediti incagliati"

“Oggi abbiamo detto al ministro Giorgetti che lo Stato non può volgere la testa dall’altra parte dopo che cittadini e imprese hanno seguito una legge dello Stato. Non la smetteremo mai. Saremo a fianco di tutte le famiglie che hanno crediti incagliati. Chiediamo un decreto urgente prima della fase autunnale per sbloccare questi crediti incagliati. Il M5S si batterà in ogni sede per ottenere questo risultato” così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine dell’incontro al Mef con il ministro Giorgetti assieme ai rappresentanti dei beneficiari del superbonus che lamentano il blocco dei crediti di imposta. “Abbiamo prefigurato qualche stato. C’è la disponibilità di intervenire con un decreto anche urgente individuando una platea di cessionari più ampia di quella attuale e cercando di costruire un percorso per lo sblocco di questi crediti incagliati” ha aggiunto rispondendo ai cronisti.

