Il capogruppo leghista al Senato: "Nessun taglio e nessun definanziamento"

Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato per la Lega, ha commentato l’operato dell’esecutivo in merito alla gestione del Pnrr. “Per la Lega occorre utilizzare tutte le risorse. Gli impegni di spesa stanno procedendo secono il timing previsto. Nessun taglio e nessun definanziamento“, ha detto il parlamentare. “La cabina di regia sta andando su questa strada con la revisione di 10 dei 27 obiettivi della quarta rata del Pnrr per ottimizzare i risultati. Avanti con la squadra di governo”, ha concluso.

