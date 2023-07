Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del vertice Nato tenutosi a Vilnius, in Lituania, ha affrontato uno dei temi caldi del momento: la riforma della Giustizia e le tensioni con l’Associazione nazionale magistrati. “Da parte mia nessun conflitto con la magistratura”, ha detto la presidente del Consiglio.”Penso che in Italia la Giustizia abbia bisogno di correttivi, che vada resa più veloce, che vada resa più efficiente, che abbia necessità di essere e di apparire imparziale. Mi hanno sorpreso in queste ore alcune dichiarazioni dell’Associazione nazionale magistrati”, ha aggiunto Meloni. “Questi obiettivi, che sono dichiarati e scritti nel nostro programma, che sono storicamente il nostro programma della Giustizia. Non c’è uno scontro tra governo e magistratura, quasi come se queste nostre posizioni, che sono appunto posizioni che portiamo avanti da sempre, avessero una sorta di intento punitivo da parte del governo nei confronti della magistratura”, ha sottolineato.

