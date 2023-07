Il ministro per la Pubblica amministrazione: "Oggi è la figura più riconoscibile a livello nazionale e internazionale"

Forza Italia si prepara a scegliere il suo prossimo leader. Il papabile e futuro presidente del partito potrebbe essere Antonio Tajani, attuale vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. “Non mi risulta che Tajani abbia parlato di sfida. Sabato c’è il Consiglio nazionale. È la persona che ci può guidare in questa fase senza il presidente Berlusconi“, ha detto fuori da Palazzo Chigi, a Roma, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione nel governo Meloni. “Oggi è la figura più riconoscibile a livello nazionale e internazionale. È vicepresidente del Partito popolare europeo, è stato presidente del Parlamento europeo, è una figura di riferimento. Non ci sono dubbi al nostro interno su chi ci guiderà in questa seconda fase”, ha concluso.

