La presidente del Consiglio al termine del vertice Nato a Vilnius

Giorgia Meloni ha commentato il caso Santanchè: la ministra del Turismo finita al centro delle polemiche dopo l’inchiesta di Report sulle sue società. “Se il tema di una questione di merito diventa tema politico, non aiuta nessuno. Non aiuta chi deve giudicare politicamente, non aiuta chi deve giudicare nelle aule dei tribunali. Secondo me un avviso di garanzia non determina in automatico le dimissioni di un ministro, a maggior ragione con queste modalità”, ha detto la presidente del Consiglio in conferenza stampa, al termine del vertice Nato a Vilnius.

