Alzato il livello di sicurezza, maggiore presenza della polizia in città

La capitale della Lituania, Vilnius, si sta preparando al vertice annuale della Nato che inizierà martedì. Barricate e una maggiore presenza di polizia in città, anche fuori dal Parlamento lituano e dalla Cattedrale di Vilnius. La guerra della Russia in Ucraina sarà in cima all’agenda del summit a cui prende parte anche il presidente Usa, Biden, arrivato a Londra domenica sera. I leader riuniti a Vilnius dovranno approvare nuovi piani di difesa nel caso in cui il Presidente russo Vladimir Putin cerchi di estendere la guerra di Mosca oltre l’Ucraina e verso ovest, in territorio alleato.

