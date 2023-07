Il ministro per gli Affari europei al termine della cabina di regia

“Nel momento in cui noi proponiamo, come stiamo facendo in questo momento, un testo con delle modifiche di obiettivi, sono 10 su 27, sappiamo che questo testo è stato oggetto di un confronto, quindi di una condivisione. Successivamente si avvia l’iter ed è importante sottolineare che questo percorso porterà a una richiesta di finanziamento per l’intera rata. E non quindi immaginando un definanziamento” della quarta rata. Così il ministro agli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, al termine della cabina di regia sul Pnrr.

