La ministra del Turismo a Milano per un evento: "Non partecipo al processo mediatico"

“Quello che dovevo dire l’ho detto in Senato, non partecipo al processo mediatico”. La ministra del Turismo Daniela Santanchè, a palazzo Lombardia a Milano per un evento, non risponde alle domande dei cronisti sulle polemiche suscitate dall’inchiesta di Report sulle sue società. “Rispondo a domande inerenti al convegno, voglio essere chiara” avverte Santanché arrivando all’ultimo piano della torre. “La notizia è che ad oggi non ho ancora ricevuto l’avviso di garanzia”, commenta, “e come tutti i cittadini mi difendo nei tribunali, dove peraltro le cose stanno andando, come voi sapete, bene”, precisa.

