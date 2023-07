Il presidente De Luca: "Siamo orgogliosi"

La Campania è la prima regione in Italia a dotarsi del servizio dello psicologo di base, gratuito per tutti i cittadini. A presentare il nuovo servizio, all’auditorium del Centro Direzionale di Napoli, c’erano il presidente della Regione Vincenzo De Luca insieme al presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania Armando Cozzuto, il presidente della Commissione Bilancio della Regione Franco Picarone e il Direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. “Siamo orgogliosi. Abbiamo deciso l’assunzione con contratti libero-professionali di due psicologi per ogni distretto. Complessivamente saranno 150″, ha detto De Luca. “È un servizio di grandissimo valore. Essere i primi in Italia a far decollare questo servizio ci dà una grande soddisfazione”, ha aggiunto. “Forniranno un grande supporto all’egregio lavoro svolto dai medici di base e dai pediatri. Potranno anche garantire l’accesso diretto della popolazione”, ha sottolineato Armando Cozzuto, presidente dell’Ordine degli Psicologi.

