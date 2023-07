Così il leader di Unione Popolare: "Per caso Delmastro si attacca gip per atto previsto dal codice"

“L’atteggiamento più grave tra i tanti è stata la nota di Palazzo Chigi sull’imputazione coatta disposta dal gip nei confronti di Delmastro. Di solito la politica attacca la magistratura inquirente, in questo caso si attacca il gip per un atto previsto dal codice. Meloni accusa la magistratura di fare opposizione in vista delle europee. Per non parlare delle parole di Ignazio La Russa sul figlio o sul caso Santanché. La Santanché non si deve dimettere perché indagata ma perché sono i fatti a rendere inopportuno che occupi quel ruolo” così il leader di Unione Popolare Luigi De Magistris a margine della presentazione del manifesto politico del partito a Roma. “Credo che in questo momento siamo alla fase delle noccioline e prosecco: il governo sta facendo capire come andrà il rapporto tra governo e Costituzione e in particolare tra governo e magistratura” ha aggiunto l’ex magistrato ed ex sindaco di Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata