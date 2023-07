La ministra contestata a Polignano a mare per le sue parole sulla vicenda che coinvolge il figlio di La Russa

“La Russa è stato quello che ha proposto per la prima volta una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, ricordando che è un problema non solo delle donne ma degli uomini. Quindi mi sembra che questa sia già una risposta”. Lo ha detto la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, parlando dal palco del festival ‘Il libro Possibile’ a Polignano a Mare (Bari). Le parole della ministra sono state accolte da alcuni ‘buu’ del pubblico, come è possibile sentire nel video della serata di SkyTg 24.

Poi Roccella ha parlato del caso che riguarda la ministra Santanchè. “Io ricordo ancora Enzo Tortora. Ricordo anche tutte le persone, tutti i politici che si sono dimessi e poi sono risultati assolutamente innocenti, i processi finiti nel nulla, ma le carriere politiche sono state rovinate e nessuno ha restituito a queste persone la reputazione. Invece i magistrati e i pm che hanno accusato ingiustamente Enzo Tortora hanno fatto carriera e nessuno ha chiesto loro conto degli errori commessi”, ha spiegato la ministra della Famiglia aggiungendo.

