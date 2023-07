La ministra della Famiglia ha parlato dal palco del festival 'Il libro Possibile' a Polignano a Mare

“La Russa è stato quello che ha proposto per la prima volta una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, ricordando che è un problema non solo delle donne ma degli uomini. Quindi mi sembra che questa sia già una risposta”. Lo ha detto la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, parlando dal palco del festival ‘Il libro Possibile’ a Polignano a Mare (Bari). Le parole della ministra sono state accolte da alcuni ‘buu’ del pubblico, come è possibile sentire nei video della serata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata