L'assessore regionale al Welfare arrivato alla Casa di riposo per coniugi dove nella notte è divampato il rogo

“Adesso stiamo vedendo che cosa fare. Molti di questi 81, i codici verdi, che sono la maggioranza, possono lasciare gli ospedali dove sono ricoverati ma devono essere portati in altre Rsa perchè la struttura dopo il soprallugo dei vigili del fuoco è stata dichiarata completamente inagibile. E quindi anche gli inquilini, credo 80, di un altro padiglione che non era stato interessato dall’incendio. Quindi Ats si sta occupando di organizzare la distribuzione in altre strutture, non si tratta solo di anziani, ma anche casi delicati”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso arrivato alla Casa di riposo per coniugi di via dei Cinquecento a Milano dove un incendio divampato stanotte ha causato la morte di 6 persone, 5 donne e un uomo e 80 persone ricoverate in ospedale.

