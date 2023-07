Il conduttore di Report a Napoli per la presentazione dei palinsesti Rai

“Abbiamo ricevuto attacchi dalla stampa che ci hanno accusato di voler fare noi il governo, di nominare i ministri, di non essere garantisti. Io ci tengo a dire che il problema sul caso Santanché non è il garantismo. Nessuno ha chiesto alla Santanchè di dimettersi perché indagata, ma io chiedo alla politica se è degna di ricoprire il ruolo che ha dopo aver mentito in Parlamento”. Così Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Report, intervistato da LaPresse in occasione della presentazione dei palinsesti Rai presso la sede di Napoli.

