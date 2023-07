La segretaria Pd: "A rischio i diritti fondamentali delle persone"

Elly Schlein in Sicilia torna ad attaccare il disegno di legge sull’Autonomia. Quella di oggi “è un‘importante iniziativa del Pd nell’ambito di questa nostra estate militante, è un’iniziativa che vuole denunciare quali sono i rischi dell’approvazione di questo nefasto disegno dell’autonomia differenziata di Calderoli. Un disegno che vuole spaccare ulteriormente il Paese, aumentare le diseguaglianze che colpiscono soprattutto il Sud. Non dimentichiamo che cosa vuol dire scavalcare il Parlamento per fissare i livelli essenziali di prestazioni, che vuol dire mettere a rischio i diritti fondamentali delle persone in una terra come questa: l’accesso alla sanità, al trasporto pubblico, all’istruzione. Il Pd non ci sta e si muoverà per ostacolare in tutti i modi questo disegno”, ha dichiarato la segretaria del Pd, a margine di un’iniziativa dell’estate militante dem a Enna.

“Un disegno – ha aggiunto – che per altro ha visto scavalcare le Regioni nella sede del confronto. Ci stupisce che ci siano dei presidenti di Regione che soltanto per la loro appartenenza politica non contrastano questo disegno perché è chiaro il suo effetto, tanto chiaro che abbiamo visto le dimissioni di alcuni autorevoli esperti come Bassaninim Amato dalla commissione che aveva istituito il ministro Calderoli per la fissazione dei Lep, quindi è evidente che dobbiamo mobilitarci contro le conseguenze di questa autonomia differenziata”.

