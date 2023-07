La ministra del Turismo resta nel mirino delle opposizioni, dovrà rispondere di quanto denunciato dalla trasmissione Report sulla gestione di alcune aziende

È il giorno dell’audizione in Senato della ministra del Turismo, Daniela Santanchè che dovrà rispondere di quanto denunciato dall’inchiesta della trasmissione Report su Rai3 circa la gestione di alcune aziende che fanno riferimento alla ministra ma poi ci sono anche le 462 infrazioni stradali con la sua Maserati. La sua audizione è stata preparata da un pool di legali.

“Ho già spiegato che sono state dette cose false, ma risponderò a tutto in Parlamento: ho la serenità di chi ci ha sempre messo la faccia” ha raccontato in una recente intervista l’esponente del governo, aggiungendo di aver querelato Report. La ministra del Turismo ha poi sottolineato di sentire vicino il suo partito Fratelli d’Italia e i colleghi della maggioranza.

Schlein: “Sfiducia a Santanchè? Ascolteremo e valuteremo”

Proporrete una mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè? “Intanto abbiamo chiesto a lei di venire a riferire in Aula. Trovo già grave che venga soltanto al Senato e non anche alla Camera. Non si capisce perché non venga in tutte e due le Camere che ci sono in Italia a rispondere sui fatti gravi che sono emersi. Poi ascolteremo e valuteremo cosa fare”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ad ‘Agorà estate’ su Rai3. Oggi pomeriggio al Senato Santanchè – ha sottolineato – “deve riferire su delle cose molto gravi che emergono da inchieste giornalistiche ma anche che abbiamo scoperto noi come Partito democratico. In un’interrogazione abbiamo chiesto conto di un prestito che una di queste società, la Ki Group, avrebbe ricevuto durante il Covid di 2,7 milioni di euro che non sarebbe stato restituito”. “Capite che non ci può essere una ministra che è in qualche modo ha un debito verso lo Stato di quasi 3 milioni. Sono fatti per cui ministri in Italia e in Europa si sarebbero già dimessi”, ha aggiunto Schlein.

Renzi: “Santanché in aula? Mi aspetto che Fdi diventi garantista”

“MI aspetto di sentire le spiegazioni di Daniela Santanche e di vedere una grande sorpresa: quelli di Fratelli di Italia diventeranno garantisti. Scommettete che domani quando parlerà la ministra Santanche’ quelli di Fdi si scopriranno garantisti?”. Così Matteo Renzi, leader di Iv, a Tg2 Post, risponde a una domanda del conduttore in merito all’informativa della ministra del Turismo Daniela Santanchè in programma alle 15 in Senato. La ministra relazionerà all’aula dopo l’inchiesta di Report sulla gestione di due sue aziende.

Salvini: “Ho assoluta fiducia nei colleghi”

“Santanchè? Io ho assoluta fiducia nei colleghi, viviamo in un Paese dove si è innocenti fino a prova contraria. Ho subito sulla mia pelle inchieste che sono durate anni sul nulla, pagine e pagine di fango, come sui soldi della Russia, poi è uscito non era vero niente. Ho totale fiducia nei colleghi, ma sia di maggioranza che di opposizione. Non mi confronto sulla sinistra sulla base delle inchieste”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a ‘Radio Anch’io’ su Radio1.

