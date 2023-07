La ministra del Turismo torna sull'inchiesta di Report: "Risponderò in aula"

“Ho già spiegato che sono state dette cose false, ma risponderò a tutto in Parlamento: ho la serenità di chi ci ha sempre messo la faccia”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in un’intervista rilasciata al ‘Secolo XIX’ in merito all’inchiesta di Report che vede al centro l’esponente del governo.

“Ho immediatamente risposto a quanto detto da Report con una querela”, ha aggiunto Santanchè, “ma poi si è alzato un coro da parte dell’opposizione che voleva che io andassi in Parlamento e riferire, e non per vie legali. Ho sempre risposto alle domande, ma in questo momento per rispetto che devo alle istituzioni risponderò lì”.

Rispetto alla possibilità di dimettersi per una questione di opportunità, “non c’è una questione di opportunità”, afferma Santanchè, sottolineando infine, interpellata sul fatto di sentirsi protetta da FdI e dalle forze di maggioranza: “no, ma solo perchè non c’era bisogno di difendermi, cosa che faccio benissimo da sola. Ma se la domanda è se ho sentito vicino a me i colleghi di governo, la maggioranza e il partito, le dico senza dubbio di sì”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata