Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Governo va avanti saldo, con Marine Le Pen c'è un'amicizia che va avanti da anni"

“A Tajani risponderanno gli elettori. Il governo italiano non c’entra nulla, non è in discussione, mi auguro che questo governo non duri solo cinque anni, ma cinque più cinque se gli italiani apprezzeranno quello che avremo fatto. Il governo va avanti saldo con le idee chiare“. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a ‘Radio Anch’io’ su Radio1 in merito alle parole pronunciate ieri dal vicepremier Antonio Tajani, per cui è “impossibile” qualunque accordo “con Alternative fur deutschland (Afd) e con il partito della signora Le Pen.

Con Marine Le Pen “è un’amicizia che va avanti da anni. Stando a tutti i dati il suo è il primo partito di Francia, come l’Afd è il secondo di Germania. Abbiamo parlato di lavoro, di pesca e di agricoltura. Dato che l’uomo è ciò che mangia, alcune ultime scelte dell’Europa mettono a rischio il lavoro dei pescatori e degli agricoltori italiani con direttive e regolamenti assolutamente assurdi e improponibili. Vorrei che l’Europa si occupasse di famiglie, di benessere, di casa, di piena occupazione” aggiunge Salvini.

“Su immigrazione Ue non muove un dito da decenni”

“Sull’immigrazione l’Europa non muove un dito da decenni. Prima che dicessero qualcosa polacchi e ungheresi, l’Europa ha fatto qualcosa? Io sono a processo per aver difeso i confini e gli interessi nazionali”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a ‘Radio Anch’io’ su Radio1 in merito al tema delle elezioni europee e nello specifico delle politiche sull’immigrazione.

“A lavoro per allungare rate di mutui a tasso variabile”

“Noi stiamo lavorando con le banche per allungare le scadenze di chi ha un mutuo a tasso variabile, che per colpa delle scelte della Bce sta aumentando come rata incredibilmente. A me piacerebbe che le banche italiane allungassero per famiglie e imprese i tempi di pagamento, e che quindi la rata rimanesse uguale, non crescesse”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a ‘Radio Anch’io’ su Radio1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata