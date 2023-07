La segretaria del Pd: "Lavoriamo per contrastare la precarietà che il governo ha scelto di aumentare con il decreto lavoro"

Elly Schlein insiste sulla necessità di introdurre un salario minimo. “La proposta sul salario minimo è stata costruita assieme alle altre opposizioni ed è una proposta forte, innovativa, con le radici dentro l’art.36 della Costituzione. Peraltro non vale solo per i lavoratori dipendenti ma anche per parasubordinati e autonomi. È una proposta a tutto tondo che guarda a come contrastiamo il lavoro povero”, ha detto la segreteria del Pd arrivando alla Scuola di Economia e Studi Aziendali dell’Università Roma Tre per partecipare al convegno ‘Inflazione e salari: quali politiche?’. “Il Pd poi continuerà a lavorare, a partire dal contrasto alla precarietà che il governo ha scelto di aumentare con il decreto lavoro”, ha aggiunto.

“Il peso dell’inflazione è fortissimo, per questo oltre all’intervento che proponiamo sul salario minimo – continua Schlein – ci chiediamo pure di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, così come di intervenire su altri versanti, e penso a quello degli affitti. Il governo può e deve intervenire ascoltando le parti sociali e prendendo anche le proposte che arrivano dall’opposizione” conclude la leader dem.

