Il segretario generale della Cgil: "Serve dare validità generale ai contratti nazionali di lavoro"

“Bisogna aumentare i salari rinnovando i contratti ma anche alzare la paga oraria di contratti che ce l’hanno troppo bassa. Oggi è il momento di ragionare su una legge che anche nel nostro Paese introduca il salario minimo, tenendo conto che in Italia c’è una contrattazione collettiva molto importante. Quindi serve una legge che dia validità generale ai contratti nazionali di lavoro. In modo che diventi vincolo di legge sia la paga oraria sia tutti gli altri diritti contenuti nei contratti”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del convegno “Inflazione e salari: quali politiche?” organizzato dall’Università Roma Tre. “Tutti i lavoratori, dai subordinati agli autonomi a partita Iva, devono avere gli stessi diritti e le stesse tutele, questo è l’obiettivo sul piano legislativo. Milioni di persone hanno paghe orarie sotto i nove euro e non è più accettabile. C’è stata poi una crescita dei cosiddetti contratti pirata, quindi credo che questi due temi debbano essere affrontati insieme”, ha aggiuto.

