Il leader del Movimento 5 Stelle: "Tre mesi fa abbiamo lanciato un appello, non ci ha mai risposto"

“Abbiamo lanciato un appello alla premier Meloni sul Pnrr, ormai tre mesi fa, ma non ci ha mai risposto. Oggi continua ad andare in Europa ma non riesce a sbloccare la situazione perché è in completa difficoltà. Dice che dovremmo essere ‘come un solo uomo’, ma noi dovremmo essere ‘come una sola nazione’, ‘come un solo Paese’. Il vero problema è che dovrebbe mettere le carte sul tavolo, accettare la nostra offerta di collaborazione e poi, forse, potremmo iniziare a capire dove mettere mano”. Così il leader M5s, Giuseppe Conte, a margine del convegno ‘Inflazione e salari: quali politiche?’ alla Scuola di Economia e Studi Aziendali dell’Università Roma Tre, a Roma.

