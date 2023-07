Il presidente della Regione Campania: "Terzo mandato? Lei li ha fatti, cacicca ante litteram"

Attacco frontale del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai danni delle segretaria del Pd Elly Schlein. “E’ finito il tempo della delinquenza politica. Qualcuno spiegherà come e perché si sia verificato il ‘sequestro’ del Pd in Campania. Lo dovrà spiegare qualcuno che faceva parte delle commissioni. Io non avevo il tempo per fare le primarie”, ha spiegato De Luca a margine della presentazione svoltasi nella sala ‘De Sanctis’ di Palazzo Santa Lucia della Mostra ‘Hostia. Pier Paolo Pasolini’ di Nicola Verlato in programma a Napoli nella Cappella Palatina del Maschio Angioino dal 7 luglio al 27 agosto.

“Sono l’unico che non ha fatto neanche una sola iniziativa pubblica per le primarie e si è trovato oggetto di un’aggressione mediatica volgare, promossa anche dalla Schlein, a puntate sui giornali. Mi ritrovo oggetto di un’aggressione mediatica, soprattutto da parte di un giornale di proprietà di uno che fa il miliardario in Svizzera e il rivoluzionario in Italia”, ha aggiunto De Luca.

T erzo mandato? Schlein li ha fatti, cacicca ante litteram

“Quando questo problema del terzo mandato viene sollevato da gente che ha tre, quattro, cinque e persino sette mandati alle spalle di che parliamo? L’onorevole Schlein ha tre mandati, se li è già concessi: parlamento europeo, consiglio regionale dell’Emilia e Parlamento. Già da 30 anni, una cacicca ante litteram, direbbe qualcuno. Il tempo delle finzioni è finito”, ha aggiunto il governatore campano che ha poi continuato ad attaccare la dirigenza dem: “È demenziale un metodo per il quale si elegge un segretario da parte di quelli che non fanno parte del partito e, magari, non votano neanche per quel partito – ha aggiunto – Dopodiché a me interessa parlare dei grandi problemi dell’Italia”. Linea politica del Pd inesistente e suicida “Il tempo delle finzioni e delle ipocrisie è scaduto. La linea politica del Pd più che suicida è inesistente. Questa dovrebbe essere l’alternativa più credibile all’attuale governo?”., ha poi concluso De Luca.

