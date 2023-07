Il presidente della Campania torna all'attacco del Pd

Vincenzo De Luca torna all’attacco del Pd e non usa mezzi termini: “Io oggetto di una aggressione mediatica promossa anche da Schlein“. Il governatore lo ha detto parlando coi giornalisti, a margine della presentazione svoltasi nella sala ‘De Sanctis’ di Palazzo Santa Lucia della Mostra ‘Hostia. “Qualcuno spiegherà come e perché si sia verificato il sequestro del Pd in Campania“, ha aggiunto riferendosi al commissariamento del partito nella regione guidata da De Luca, deciso dalla segretaria dem.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata