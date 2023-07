La segreteria del Pd: "Vogliamo rafforzare la contrattazione collettiva"

Il Pd insiste sul salario minimo. “L’inflazione continua a mordere molto forte alle caviglie delle famiglie italiane, motivo di più perché il governo consideri a approvi la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo”, ha dichiarato la segretaria dem Elly Schlein arrivando alla Scuola di Economia e Studi Aziendali dell’Università Roma Tre per partecipare al convegno ‘Inflazione e salari: quali politiche?’.

“Nella nostra proposta il salario minimo vuole dire rafforzare la contrattazione collettiva – aggiunge – ma vuol dire anche fissare una soglia che abbiamo individuato in 9 euro all’ora sotto la quale non si può scendere e non può scendere nemmeno la contrattazione”. “Non si può più attendere, ci sono sacche di lavoro povero che vanno contrastate con misure concrete tanto più oggi che l’inflazione viaggia così alta – prosegue la segreteria dem -. Noi continueremo come Pd a insistere sulla necessità di introdurre questa proposta”.

